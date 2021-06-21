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У Берліні посеред вулиці відкрили стрілянину: поранено трьох

21 червня 2021 7:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Мотиви злочинця та інші обставини того, що сталося, залишаються невідомими – після події зловмисник зник

У Берліні сталася стрілянина, в результаті якої трьох осіб було госпіталізовано, а одна з них перебуває у смертельній небезпеці.

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Про це повідомляє Bild.

Інцидент трапився в ніч на 21 червня в районі Веддінг на північному заході німецької столиці. Журналісти уточнюють, що загалом було зроблено не менше 27 пострілів.

Під час атаки були поранені трьох осіб – прибули медики й надали їм першу медичну допомогу, після чого доставили до найближчих лікарень. Один з госпіталізованих перебуває у вкрай важкому стані.

Допускається, що зловмисник був один – після події він зник з місця злочину. Зараз його розшукують.

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Район події було оточено оперативниками. Розпочато розслідування, обставини, що передували стрільбі, з'ясовуються.

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Нагадаємо, що в квітні в лікарні під Берліном виявили чотири тіла зі слідами насильницької смерті, щонайменше одна людина важко поранена.

А наприкінці минулого року в центрі Берліна теж сталася стрілянина. Було поранено чотирьох осіб, троє з них – близько штаб-квартири Соціал-демократичної партії.

А про що говорили в Україні та світі 20 червня, дивіться у відеосюжеті:

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