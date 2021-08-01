У Берліні знову протестували проти COVID-обмежень: поліція не церемонилася (фото)

Ковід-дисиденти влаштували несанкціоновані акції у столиці Німеччини, на які поліція реагувала досить жорстко

Протест проти карантинe в Берліні завершився затриманнями / колаж "Сьогодні"

У Берліні під часакцій проти коронавірусних обмежень у неділю, 1 серпня, відбулися сутички учасників із поліцією, у результаті яких було затримано понад 500 людей і постраждали 10 поліцейських.

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Про це повідомили в поліції Берліна, передає DW.

Після заборони кількох демонстрацій, організованих рухом Querdenker ("Мислячі нестандартно") близько 2 тисяч людей зібралися у районі Шарлоттенбург, після чого почалися конфлікти з поліцією.

У Берліні протестували проти обмежень через коронавірус / Фото: REUTERS

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Зокрема деякі ковід-дисиденти були затримані після спроби прорватися через поліцейські загородження, при цьому поліція застосувала сльозогінний газ.

Далі демонстранти почали ходу вулицями Берліна, в тому числі по проїжджій частині, що також намагалася припинити поліція – противники обмежувальних заходів через коронавірус ігнорували всі заклики правоохоронців і встановлені загородження.

Німецька поліція розігнала ковід-протест / Фото: REUTERS

Зрештою протестувальники підійшли до колони Перемоги на вулиці 17 червня, де Querdenken 711 спочатку мала намір провести акцію з участю до 22 тисяч людей, але не отримала дозволу.

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У Берліні протестували проти обмежень через коронавірус / Фото: REUTERS В тренді У Росії розбився літак: що відомо

Там поліція через гучномовець попросила розійтися, погрожуючи використанням водометів. Після цього більшість присутніх добровільно розійшлися.

Поліція розігнала протест у Берліні / Фото: REUTERS

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У поліції Берліна розповіли, що за порядком під час акції стежили близько 1,7 тисячі правоохоронців.

Там також пояснили, що більшість затримань тимчасові – для встановлення особи, але є і затримані за серйозні порушення.

Багато хто в Європі незадоволений антиковідними заборонами

Європою вже давно котиться хвиля протестів проти обмежень через пандемію коронавіруса, які вводяться у різних країнах.

Крім Німеччини у неділю на черговий протест вийшли також у Франції. Там протестувальники обурені спеціальними паспортами, які видають вакциновании. Без них вже зараз неможливо потрапити в деякі заклади.

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, які зібралися у центрі міста і на прилеглому пляжі на масові гуляння у зв'язку з ослабленням карантину, введеного раніше через коронавірус. У Німеччині ухвалили так званий епідеміологічний закон, який дає федеральному уряду повноваження вводити "екстрене гальмування" у разі зростання кількості COVID-хворих.

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