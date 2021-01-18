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У Болгарії народилася дитина з імунітетом до коронавірусу

18 січня, 15:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

COVID-19 у майбутньої мами виявили на третьому триместрі вагітності

Через півтора місяці після того, як в Сінгапурі з'явилася на світ дитина з антитілами до коронавірус , Аналогічний випадок стався в Болгарії.

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Незвичайний малюк народився ще 5 січня, проте в прес-службі обласної лікарні міста Пазарджик про це повідомили тільки січня.

Мамою новонародженої дівчинки стала 28-річна місцева жителька, яка на останньому триместрі вагітності заразилася коронавірусом.

За деякий час до пологів вагітну доставили до лікарні з ознаками COVID-19 – жаром, кашлем і загальним нездужанням.

Вилікувавши пацієнтку, лікарі вирішили провести їй кесарів розтин, тому що через коронавірус в плаценті відбулися зміни, які сповільнили розвиток плода.

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В результаті на світ з'явилася дівчинка вагою 2,750 г і зростом 46 см. Не зважаючи на низьку вага, її стан оцінюється як задовільний.

При цьому антигенний тест показав наявність в неї антитіл до коронавірусу. Незабаром медики планують провести ще і кількісний тест, аби дізнатися, скільки саме антигенів виробив організм дитини, перебуваючи в утробі матері.

Нагадаємо, що станом на 18 січня в Болгарії виявили майже 212 тисяч випадків COVID-19, з яких близько 8,5 тисяч привели до летального результату. Крім того, влада країни зафіксувала і побічні ефекти після щеплення вакциною від Pfizer.

А як протистоять пандемії інші країни, дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Болгарія імунітет пологи новонароджені коронавірус COVID-19
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