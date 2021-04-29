У лікарні під Берліном жорстоко вбили 4 людей (фото)

За підозрою у скоєнні злочину в ніч на 29 квітня затримали 51-річну співробітницю медзакладу

У Німеччині в лікарні міста Потсдам під Берліном в ніч на четвер, 29 квітня, виявили чотири тіла зі слідами насильницької смерті, щонайменше одну людину важко поранено.

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Про це з посиланням на звіт поліції повідомляє DW.

"Поранення всіх жертв свідчать про застосування зовнішнього впливу надзвичайної сили", – йдеться в звіті.

За підозрою в скоєнні злочину затримано 51-річну співробітницю лікарні, але мотиви злочину поки не відомі.

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Також не повідомляється, чи є вбиті пацієнтами цієї лікарні.

Нагадаємо, у Великій Британії медсестрі Люсі Летбі висунулизвинувачення у вбивстві восьми немовлят.

А в Росії у московській лікарні п'яна медсестра знущалася і матом кричала на пацієнтку похилого віку.

Ми також повідомляли, що в Багдаді 82 людини стали жертвами пожежі в лікарні, де проходили лікування хворі на COVID-19, 110 людей постраждали.