У Британії людям старше 50 років запропонували щеплення від COVID-19. Темпи вакцинації вражають

Очікується, що до кінця липня 2021 року вакцинуватися від COVID-19 зможе будь-яка людина старше 18 років

У Британії влада запропонувала вакцинуватися від коронавірусу людям старше 50 років, медикам, працівникам будинків для людей похилого віку та особам з особливо вразливих груп населення.

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Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Бориса Джонсона, пише The Guardian.

"Уряд готується перейти до наступної фази програми вакцинації. Мета була досягнута з випередженням графіка, оскільки кабінет планував запропонувати зробити щеплення всім людям з пріоритетного списку до 15 квітня", – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом також очікується і список вакцинації населення молодше 50 років. Першими можливість зробити щеплення отримають люди старше 40 років, потім ті, хто старше 30. За планом уряду, вже до кінця липня цього року вакцинуватися від COVID-19 зможе будь-яка людина старше 18.

Зараз в Британії населення вакцинують препаратами трьох виробників: AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

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За останньою статистикою, в Британії вакцинували вже 39,6 млн громадян. 11,2% населення отримали два щеплення від COVID-19 і пройшли повний курс вакцинації.

Для порівняння, в Україні вакцинували проти коронавірусу 378 тисяч осіб. Повну вакцинацію пройшли тільки 5 громадян.

Як ми писали раніше, влада Великої Британії не рекомендує вакцинувати препаратом AstraZeneca людей молодше 30 років.

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