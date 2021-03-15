У Британії пояснили, чи пов'язана вакцина AstraZeneca з утворенням тромбів

Немає причин вважати, що саме вакцина від коронавірусу AstraZeneca пов'язана з виникненням тромбів.
Як передає Mirror, про це заявив британський лікар Хіларі Джонс.
"Зараз тромби дуже поширені, вони виникають постійно в результаті прийому оральних протизаплідних таблеток, після травми тіла, де пошкоджені кровоносні судини", – сказав Джонс.
За його словами, наразі немає доказів будь-якого зв'язку між вакциною і виникненням тромбів.
Так, з понад 17 мільйонів вакцинованих зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 – тромбоемболії легеневої артерії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала виробника вакцини AstraZeneca і запропонувала продовжити вакцинацію.
Нагадаємо, Норвегія, Данія, Австрія, Нідерланди та Ірландія призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Італійське агентство з лікарських засобів доказів небезпеки вакцини не знайшло.
На тлі масової відмови від щеплень AstraZeneca керівництво фармацевтичної компанії переконує, що препарат не викликає тромбозів.
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