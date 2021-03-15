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У Британії пояснили, чи пов'язана вакцина AstraZeneca з утворенням тромбів

15 березня, 12:13

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Доказів виникнення тромбів саме після щеплення немає, вважають медики

Немає причин вважати, що саме вакцина від коронавірусу AstraZeneca пов'язана з виникненням тромбів.

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Як передає Mirror, про це заявив британський лікар Хіларі Джонс.

"Зараз тромби дуже поширені, вони виникають постійно в результаті прийому оральних протизаплідних таблеток, після травми тіла, де пошкоджені кровоносні судини", – сказав Джонс.

За його словами, наразі немає доказів будь-якого зв'язку між вакциною і виникненням тромбів.

Так, з понад 17 мільйонів вакцинованих зареєстрували 15 випадків тромбозу глибоких вен і 22 – тромбоемболії легеневої артерії. Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я підтримала виробника вакцини AstraZeneca і запропонувала продовжити вакцинацію.

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Нагадаємо, Норвегія, Данія, Австрія, Нідерланди та Ірландія призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Італійське агентство з лікарських засобів доказів небезпеки вакцини не знайшло.

На тлі масової відмови від щеплень AstraZeneca керівництво фармацевтичної компанії переконує, що препарат не викликає тромбозів.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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щеплення вакцинація вакцина коронавірус
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