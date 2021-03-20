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У Британії встановили рекорд по вакцинації: понад 660 тисяч осіб за добу

20 березня, 02:40

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

За весь період вакцинації щеплення отримали 26 мільйонів британців

У Великій Британії від коронавірусу за добу вакцинувалисяпонад 660 тисяч осіб – це новий рекорд зроблених щеплень.

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Про це повідомляє Sky News.

За останню добу в Британії зробили 660 276 щеплень. З них близько 528 тисяч щеплень – це перша доза, а понад 132 тисячі – друга.

За весь період вакцинації щеплення отримали 26 мільйонів британців – 49,9% дорослих, з них понад 2 млн отримали дві дози.

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За весь час пандемії в Британії на коронавірус захворіли понад 4,28 млн осіб, від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 126 тисяч осіб.

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Раніше ми писали, що у Великій Британії з 6 березня запустили медичне дослідження, в рамках якого добровольців спеціально заражають коронавірусів COVID-19.

Нагадаємо, раніше британські вчені з'ясували, що вакцини від коронавірусу більш ефективні для молодих людей, ніж для людей похилого віку.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Великобританія щеплення вакцинація вакцина коронавірус
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