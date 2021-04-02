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У Британії виявили 30 випадків тромбозів після вакцини AstraZeneca

2 квітня, 05:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Минулого тижня повідомлялося про п'ять випадків

Британський медичний регулятор виявив 30 випадків утворення тромбозів у тих, хто вакцинувався від COVID-19 препаратом від коронавірусу AstraZeneca.

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Про це повідомляє Reuters.

Минулого тижня повідомлялося про п'ять випадків.

Зазначається, що 22 випадки пов'язані з тромбозом церебральних венозних синусів головного мозку, а решта вісім – з іншими тромбозами.

Як повідомило агентство з регулювання лікарських засобів і медичних виробів Великої Британії, після вакцинації щепленням BioNTech/Pfizer у деяких були такі ж проблеми.

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Також ми писали про те, що в Латвії проводять перевірку за фактом смерті двох людина, яких раніше вакцинували препаратом від коронавірусу AstraZeneca.

Нагадаємо, Канада в понеділок призупинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca для людей у віці до 55 років через ризик утворення тромбів.

А в Австрії після щеплення вакциною від коронавируса BioNtech/Pfizer помер 88-річний чоловік.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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