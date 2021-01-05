У Британії зафіксували новий рекорд випадків COVID-19 за добу

У Великій Британії за останню добу зафіксували рекордну кількість нових випадків інфікування коронавірусом з початку пандемії – 60,9 тисяч.
Про це йдеться на сайті урядової інформації Великої Британії.
Раніше рекордне число захворювань на коронавірус було встановлено добою раніше – 4 грудня, коли захворіли на COVID-19 понад 50 тисяч осіб.
Станом на вечір 5 січня, у Великій Британії зафіксували 2,71 мільйон випадків зараження коронавірусом. Побороти хворобу змогли понад 75 тисяч осіб.
До речі, Велика Британія першою в світі розпочинає вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії AstraZeneca і Оксфордського університету.
Раніше ми також писали, що британські медики виявили на південному сході Англії безліч випадків зараження новим видом коронавірусу, який мутував та який викликає COVID-19.
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