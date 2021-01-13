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У Брюсселі почалися заворушення і підпали через смерть мігранта у поліції (відео)

13 січня, 22:31

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За непідтвердженою інформацією вже є загиблі і постраждалі

У Бельгії біля однієї з поліцейських дільниць Брюсселя в середу, 13 січня, кілька сотень людей зібралися на мітинг після смерті в поліції 23-річного мігранта. Мирний протест поступово переріс у заворушення, у місті почалися погроми і підпали.

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Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

Ближче до вечора кілька людей почали кидати в поліцію каміння і петарди, правоохоронці у відповідь застосували водомети.

Потім протестувальники розбили вікно в поліцейській машині і почали підпалювати смітники. Згодом натовп почав громити магазини і підпалювати їх.

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За непідтвердженими даними, вже є загиблі і постраждалі в результаті заворушень, але офіційної інформації поки немає.

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У прокуратурі Брюсселя повідомили, що в суботу, 9 січня, поліцейські заарештували молодого чоловіка після того, як він втік під час перевірки на коронавірусну інфекцію на одній із вулиць міста.

Його наздогнали і доставили в поліцейський відділок для допиту, але після прибуття до відділку він втратив свідомість, а пізніше помер в лікарні.

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Бельгія Брюссель протести підпал погроми поліція заворушення
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