У Брюсселі першоквітневу вечірку розігнали водометами: є затримані (фото)

У Брюсселі на фейкову вечірку прийшли кілька тисяч осіб. Через порушення карантинних обмежень, які ввела влада через COVID-19, поліцейським довелося розганяти натовп.
Про це повідомляє The Guardian.
В одному з найбільших парків Брюсселя після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, готовність прийти висловили понад 60 тисяч осіб, але поліція попередила відразу – порушників притягатимуть до судової відповідальності.
Щоб розігнати натовпи, поліцейські застосували водомети. В результаті 15 осіб затримано.
Деякі люди кидали в поліцейських петарди і пляшки – більше десяти співробітників поліції поранені.
Раніше в Іспанії провели перший з початку пандемії масштабний концерт. Таким чином вирішили перевірити, чи можна проводити подібні розважальні заходи з дотриманням суворих гігієнічних правил.
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