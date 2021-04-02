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У Брюсселі першоквітневу вечірку розігнали водометами: є затримані (фото)

2 квітня, 01:46

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Більше десяти співробітників поліції поранені

У Брюсселі на фейкову вечірку прийшли кілька тисяч осіб. Через порушення карантинних обмежень, які ввела влада через COVID-19, поліцейським довелося розганяти натовп.

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Про це повідомляє The Guardian.

В одному з найбільших парків Брюсселя після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, готовність прийти висловили понад 60 тисяч осіб, але поліція попередила відразу – порушників притягатимуть до судової відповідальності.

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Щоб розігнати натовпи, поліцейські застосували водомети. В результаті 15 осіб затримано.

Деякі люди кидали в поліцейських петарди і пляшки – більше десяти співробітників поліції поранені.

Раніше в Іспанії провели перший з початку пандемії масштабний концерт. Таким чином вирішили перевірити, чи можна проводити подібні розважальні заходи з дотриманням суворих гігієнічних правил.

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Бельгія Брюссель концерт поліція водомети
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