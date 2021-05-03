У Чехії анонсували початок заключного етапу вакцинації від COVID

За чисельності населення 10,7 млн Чехія очікує отримати 27 млн доз вакцини і до кінця травня зробити щеплення старшим віковим категоріям

У Чехії мають намір почати вакцинувати всіх бажаючих громадян старше 16 років вже з початку червня. До кінця травня в країні розраховують завершити щеплення людям старших вікових категорій.

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Про це оголосив у відеозверненні чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш, передає "Укрінформ".

"У червні ми відкриємо вакцинацію для будь-якого віку", – заявив він.

Бабіш уточнив, що це відбудеться в тому разі, якщо темпи вакцинації будуть не нижчими, ніж зараз.

Так, з 5 травня в Чехії почнуть робити щеплення людям віком від 50 до 54 років і в подальшому, якщо вистачить запасів вакцини, щотижня мають намір "знижувати вікову планку на 5 років".

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За чисельності населення 10,7 млн Чехія очікує отримати 27 млн доз вакцини, з них 14 млн – компанії Pfizer/BioNTech.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, одну дозу вакцини отримали вже понад 2 мільйони чехів, більш як 1 мільйону зробили два щеплення.

Нагадаємо, прем'єр Чехії заявив, що країні вистачає сертифікованих препаратіві немає потреби закуповувати вакцини від коронавірусу, які не пройшли сертифікацію в Європейському агентстві лікарських засобів, маючи на увазі російський "Супутник V".

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