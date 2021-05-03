Русский
$ 27,75
33,64
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Чехії анонсували початок заключного етапу вакцинації від COVID

3 травня, 03:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За чисельності населення 10,7 млн Чехія очікує отримати 27 млн доз вакцини і до кінця травня зробити щеплення старшим віковим категоріям

У Чехії мають намір почати вакцинувати всіх бажаючих громадян старше 16 років вже з початку червня. До кінця травня в країні розраховують завершити щеплення людям старших вікових категорій.

Реклама

Про це оголосив у відеозверненні чеський прем'єр-міністр Андрій Бабіш, передає "Укрінформ".

"У червні ми відкриємо вакцинацію для будь-якого віку", – заявив він.

Бабіш уточнив, що це відбудеться в тому разі, якщо темпи вакцинації будуть не нижчими, ніж зараз.

Так, з 5 травня в Чехії почнуть робити щеплення людям віком від 50 до 54 років і в подальшому, якщо вистачить запасів вакцини, щотижня мають намір "знижувати вікову планку на 5 років".

В тренді
Підкорив Місяць, але програв раку. Помер легендарний астронавт Майкл Коллінз
Реклама

За чисельності населення 10,7 млн Чехія очікує отримати 27 млн доз вакцини, з них 14 млн – компанії Pfizer/BioNTech.

За даними міністерства охорони здоров'я країни, одну дозу вакцини отримали вже понад 2 мільйони чехів, більш як 1 мільйону зробили два щеплення.

Нагадаємо, прем'єр Чехії заявив, що країні вистачає сертифікованих препаратіві немає потреби закуповувати вакцини від коронавірусу, які не пройшли сертифікацію в Європейському агентстві лікарських засобів, маючи на увазі російський "Супутник V".

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадок
Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадокЄвросоюз
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)Росія
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFT
Крах економіки і продовольчий дефіцит – чим загрожує Росії відключення від SWIFTРосія
Відведення військ – це димова завіса: Швеція звинуватила Росію в ескалації обстановки
Відведення військ – це димова завіса: Швеція звинуватила Росію в ескалації обстановкиВлада
Вода замість Pfizer: французів
Вода замість Pfizer: французів "вакцинували" фізрозчиномЄвросоюз
Проросійська Чехія змінює курс – що відомо про підрив складів у Врбетіце і як це позначиться на Україні (оновлено)
Проросійська Чехія змінює курс – що відомо про підрив складів у Врбетіце і як це позначиться на Україні (оновлено)Євросоюз

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти