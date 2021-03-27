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У Чехії через COVID-19 продовжили режим надзвичайного стану

27 березня, 03:31

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Уряд поки не планує пом'якшувати карантин

У Чехії через несприятливу епідеміологічну ситуацію через коронавірусу продовжили режим надзвичайної ситуації до 11 квітня.

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Про це повідомляє Reuters.

Уряд висловив надію на те, що такі заходи зможуть знизити рівень захворюваності та довести країну до більш стабільного рівня.

Прем'єр-міністр Андрій Бабіш вважає, що деякі послаблення в Чехії можуть бути після закінчення режиму НС.

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"Після Пасхи, виходячи з ситуації, яка, я переконаний, йде в правильному напрямку, ми оголосимо деякі дати поновлення роботи шкіл та інші заходи", – сказав він.

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За останніми даними, в Чехії зафіксували понад 1,5 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли понад 24,5 тисяч осіб. Побороли хворобу 1, 3 млн осіб.

Раніше ми також писали про те, що в Болгарії уряд вперше за 10 днів пом'якшив карантин. У країні відкрили деякі непродовольчі магазини, але через п'ять годин це рішення скасували.

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Чехія карантин коронавірус
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