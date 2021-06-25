У Чехії потужний торнадо зруйнував кілька сіл: п'ятеро людей загинули, десятки поранено (відео)

Чотири села практично зрівняло із землею, під руїнами будинків перебувають люди, ведуться рятувальні операції

Жахливі наслідки торнадо в Чехії / колаж "Сьогодні"

У Чеській Моравії пронісся один із найсильніших торнадо, що коли-небудь ставалися в країні, який призвів до серйозних руйнувань у чотирьох селах. Загинули щонайменше п'ятеро людей, понад 150 осіб поранено.

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Про це повідомляє видання Express.

Наслідки торнадо в Чехії / twitter.com/CT24zive

В тій чи тій мірі від торнадо постраждали сім сіл, але найбільше дісталося чотирьом у Бржецлавському районі – за деякими даними Грушки, Лужиці, Моравська-Нова-Весь і Мікулчіце практично зрівняло із землею. Під руїнами будинків перебувають люди, ведуться рятувальні операції.

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Наслідки торнадо у Чехії / twitter.com/CT24zive

Відео з села Лужиці нагадує кадри з фільмів про апокаліпсис: видно повністю зруйновані будинки, зірвані дахи і перевернуті автомобілі, а також стоїть чорний дим від пожеж.

Рятувальники на півдні Моравії оголосили про надзвичайну ситуацію третього ступеня у районі Бржецлава, а міністр внутрішніх справ Ян Гамачек заявив, що розглядається можливість розгортання армії.

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Наслідки торнадо в Чехії / twitter.com/CT24zive

Крім того, у Південній Моравії 32 тисячі домоволодінь залишилися без електрики.

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, востаннє торнадо у країні був у вересні 2018 року.

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Нагадаємо, у травні в Херсонській області України також пронісся торнадо – потужний вітер повалив дерева, позривав дахи з будинків і пошкодив паркани.

Ми також писали, що в США штат Алабама накрив потужний торнадо, у результаті якого загинули щонайменше п'ять людей.