У Чехії продовжують карантин, але з деякими змінами

У країні хочуть також продовжити надзвичайний стан до Великодня

У Чехії уряд ухвалив рішення продовжити карантинні обмеження, але з деякими послабленнями.

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Як заявив міністр охорони здоров'я країни Ян Блатні, серйозні зміни країна не може собі дозволити, передає "Українська правда".

"Уряд погодився послабити деякі заходи. Це стосується, зокрема, пом'якшення обмежень на дозвілля" , – сказав він.

Тепер людям буде дозволено займатися спортом і гуляти на вулиці на всій території округу, якщо відстань між людьми становитиме понад два метри – спортом можна буде займатися без маски.

22 березня уряд звернеться до парламенту з проханням продовжити надзвичайний стан до Великодня включно (до 4 квітня).

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До речі, в Польщі через несприятливу епідеміологічну ситуацію, що виникла через COVID-19, з суботи, 20 березня, вводять національний локдаун по всій країні.

Раніше ми також писали, що в Сербії повернули жорсткий карантин, а в Португалії пом'якшують карантинні обмеження, введені в січні для боротьби з пандемією коронавірусу.

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