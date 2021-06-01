У Чехії найманець-снайпер, що воював проти України, отримав 20 років в'язниці

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Чеський суд заочно засудив громадянина країни, що воював на боці окупантів Донбасу проти України, до тривалого позбавлення волі.
Про це повідомляє портал Novinky.
Міський суд Праги визнав 32-річного чеха Мартіна Кантора винним у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній організації. За це його засуджено до 20 років позбавлення волі.
Однак на цей момент місцеперебування підсудного не встановлено.
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В обвинувальному висновку йдеться, що в 2015 році Мартін Кантор потрапив на Донбас, вилетівши з Праги до російського Санкт-Петербургу. Після цього найманець пройшов вишкіл і вступив до лав бойовиків "ЛНР".
Чех брав участь у бойових діях проти Збройних сил України як снайпер, мінував прикордонну зону, а також обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів. Згодом він отримав "звання" сержанта.
І хоча адвокат обвинуваченого заявив про відсутність будь-яких доказів його провини, свідки, зокрема друзі Кантора, підтвердили, що він неодноразово говорив про намір вирушити на Донбас і писав їм про свої "успіхи" у бойовиках.
Інший свідок заявив, що востаннє він спілкувався з підсудним в 2016 році, але після цього отримав електронною поштою повідомлення про те, що Кантор мертвий. Підтвердити цю інформацію не вдалося.
Сторона захисту може оскаржити вирок суду.
Нагадаємо, у квітні в Чехії затримали п'ятеро осіб, які воювали на Донбасі на стороні керованих Росією бойовиків або планували це зробити.
А минулого року чеський суд засудив до 4,5 року позбавлення волі білоруського найманця Олексія Фадєєва.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією