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У Чехії найманець-снайпер, що воював проти України, отримав 20 років в'язниці

1 червня, 16:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

32-річний Мартін Кантор отримав суворий вирок за участь у війні проти України, але "карма" вже могла його наздогнати – він може бути мертвий

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Фото Alexander Ermochenko/Reuters

Чеський суд заочно засудив громадянина країни, що воював на боці окупантів Донбасу проти України, до тривалого позбавлення волі.

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Про це повідомляє портал Novinky.

Міський суд Праги визнав 32-річного чеха Мартіна Кантора винним у скоєнні терористичного акту та участі в терористичній організації. За це його засуджено до 20 років позбавлення волі.

Однак на цей момент місцеперебування підсудного не встановлено.

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В обвинувальному висновку йдеться, що в 2015 році Мартін Кантор потрапив на Донбас, вилетівши з Праги до російського Санкт-Петербургу. Після цього найманець пройшов вишкіл і вступив до лав бойовиків "ЛНР".

Чех брав участь у бойових діях проти Збройних сил України як снайпер, мінував прикордонну зону, а також обстрілював позиції ЗСУ з гранатометів. Згодом він отримав "звання" сержанта.

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І хоча адвокат обвинуваченого заявив про відсутність будь-яких доказів його провини, свідки, зокрема друзі Кантора, підтвердили, що він неодноразово говорив про намір вирушити на Донбас і писав їм про свої "успіхи" у бойовиках.

Інший свідок заявив, що востаннє він спілкувався з підсудним в 2016 році, але після цього отримав електронною поштою повідомлення про те, що Кантор мертвий. Підтвердити цю інформацію не вдалося.

Сторона захисту може оскаржити вирок суду.

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Нагадаємо, у квітні в Чехії затримали п'ятеро осіб, які воювали на Донбасі на стороні керованих Росією бойовиків або планували це зробити.

А минулого року чеський суд засудив до 4,5 року позбавлення волі білоруського найманця Олексія Фадєєва.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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