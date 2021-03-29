У Чехії виявили нову мутацію коронавірусу

Дослідники вважають, що новий штам не більш небезпечний, ніж уже відомі

У Чехії в лабораторії в Брно виявили раніше не описану мутацію коронавірусу під час дослідження зразків інфікованих пацієнтів.

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Про це повідомляє місцеве телебачення Ceska Televize.

Новий штам виявила лабораторія Elisabeth Pharmacon, яка проводить тестування на коронавірус.

"Завдяки секвенуванню зразків від пацієнтів з вірусом SARS-CoV-2 наша лабораторія виявила раніше не описану мутацію шипованого білка... На щастя, мутація перебуває в стані, який має впливати на зв'язування антитіл або клітинних рецепторів", – заявив директор лабораторії Омар Шері.

За словами експертів, виявлена мутація так званого шипованого білка, характерного для коронавірусу, не є більш небезпечною, ніж британська або південноафриканська і піддається дії застосовуваних зараз у світі вакцин.

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Нагадаємо, існуючі вакцини на 30% менш ефективні проти південноафриканського варіанту коронавірусу, який може викликати 10-кратне зниження вироблення антитіл у вакцинованих або раніше інфікованих людей.

Ми також повідомляли, що підвищення показників смертності від COVID-19 в Україні та інших країнах пов'язане з широким розповсюдженням британського штаму, який поширюється набагато швидше і більш агресивний.

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