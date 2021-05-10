У Данії засудили за шпигунство російського вченого

Росіянин протягом кількох років збирав інформацію про датську енергетичну систему і передавав її російській розвідці

У Данії суд 10 травня виніс вирок росіянину, якого визнали винним в передачі російській розвідці інформації про технології датської енергетичної системи.

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Про це йдеться в рішенні суду.

36-річного громадянина Росії засудили до 3 років ув'язнення, він також буде висланий з Данії з постійною забороною на в'їзд.

"Протягом кількох років він збирав інформацію Технічного університету Данії і компанії в Північній Ютландії і передавав цю інформацію російській розвідці, зокрема й за плату", – йдеться в повідомленні.

Засуджений перебуває під вартою з липня 2020 року, а в грудні минулого року датська прокуратура висунула йому звинувачення у шпигунстві.

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Згідно з інформацією російських ЗМІ, обвинувачений у шпигунстві росіянин – це 35-річний вчений Олексій Нікіфоров, фахівець з хімії рідкісних і розсіяних елементів, який працював в одному з датських університетів і жив у Копенгагені і Ольборзі.

Нагадаємо, в Італії спецслужби затримали високопоставленого офіцера ВМФ Італії при передачі секретних відомостей офіцерові російського посольства.

Ми також писали, що у Львівській області затримали шпигуна РФ, який викрадав дані українських силовиків.