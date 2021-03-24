В ЄС затверджуватимуть вакцини від нових штамів COVID-19 в прискореному режимі

Для прискорення видачі дозволів на використання вакцин проти COVID-19, які ефективні від нових штамів коронавірусу, Єврокомісія ввела відповідну процедуру.
Про це йдеться на сайті Єврокомісії.
"Сьогодні Єврокомісія вводить міру щодо прискорення видачі дозволів на адаптовані вакцини COVID-19" , – йдеться в повідомленні.
Крім того, посилено механізм авторизації експорту вакцин від COVID-19 за межі Євросоюзу.
Раніше ми писали, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca через те, що вона порушує договір про постачання.
Також нещодавно в Єврокомісії заявили, що в Європі почалася третя хвиля коронавірусу.
Водночас вакцинація населення ще не скоро почне впливати на рівень захворюваності COVID-19 в Україні. Потрібно, щоб мінімум у 70% населення були антитіла.
Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк