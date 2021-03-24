Русский
$ 27,73
32,93
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

В ЄС затверджуватимуть вакцини від нових штамів COVID-19 в прискореному режимі

24 березня, 15:39

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Виробникам ефективних вакцин хочуть швидше видавати дозволи

Для прискорення видачі дозволів на використання вакцин проти COVID-19, які ефективні від нових штамів коронавірусу, Єврокомісія ввела відповідну процедуру.

Реклама

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

"Сьогодні Єврокомісія вводить міру щодо прискорення видачі дозволів на адаптовані вакцини COVID-19" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, посилено механізм авторизації експорту вакцин від COVID-19 за межі Євросоюзу.

В тренді
Коронавірус боїться грипу: відкрито несподівану вразливість COVID-19

Раніше ми писали, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca через те, що вона порушує договір про постачання.

Реклама

Також нещодавно в Єврокомісії заявили, що в Європі почалася третя хвиля коронавірусу.

Водночас вакцинація населення ще не скоро почне впливати на рівень захворюваності COVID-19 в Україні. Потрібно, щоб мінімум у 70% населення були антитіла.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

вакцинація вакцина коронавірус пандемія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?
Країни масово відмовляються від вакцини AstraZeneca: що відбувається?Євросоюз
Які країни призупинили вакцинацію AstraZeneca (список)
Які країни призупинили вакцинацію AstraZeneca (список)Євросоюз
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чому
Скандал навколо AstraZeneca: які країни не зупинили вакцинацію і чомуЄвросоюз
ДТП автобуса з українцями в Польщі: копи почали розслідування (відео з місця аварії)
ДТП автобуса з українцями в Польщі: копи почали розслідування (відео з місця аварії)Євросоюз
Скандал навколо AstraZeneca: в Норвегії підтвердили зв'язок між тромбозом і вакциною
Скандал навколо AstraZeneca: в Норвегії підтвердили зв'язок між тромбозом і вакциноюЄвросоюз
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти