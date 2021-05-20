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В ЄС нарешті дійшли згоди щодо єдиного СОVID-паспорта

20 травня, 21:08

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Європарламент і Рада Євросоюзу змогли домовитися щодо впровадження єдиного цифрового сертифіката про вакцинацію після чотирьох раундів переговорів

У ЄС домовилися про єдиний паспорт вакцинації. Колаж "Сьогодні"

У ЄС домовилися про єдиний паспорт вакцинації. Колаж "Сьогодні"

В Європейському Союзі з другої спроби дійшли згоди щодо введення на території співдружності єдиного цифрового паспорта про вакцинацію проти COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії у Twitter.

"У нас є угода за нашою пропозицією про європейський цифровий сертифікат COVID-19!" – йдеться в повідомленні.

Більш детальну інформацію про досягнуті домовленості пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

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За інформацією ЗМІ, представники Європарламенту та головуючої в Раді Євросоюзу Португалії змогли домовитися з питання впровадження в ЄС єдиного цифрового сертифіката про вакцинацію проти коронавірусної інфекції після чотирьох раундів переговорів.

На сайті Європарламенту повідомляється, що 26 травня угоду представлять на голосування в Комітеті з громадянських свобод ЕП, а остаточно рішення щодо її затвердження заплановане на пленарній сесії 7-10 червня.

Нагадаємо, Україна і Євросоюз досягли політичної згоди про взаємне визнання COVID-паспортів. Технічно сторони також готові до цього кроку.

Ми також повідомляли, що на початку травня міністри туризму країн "Великої двадцятки" (G20) під час відеоконференції 4 травня підтримали запуск паспортів вакцинації від коронавірусу.

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