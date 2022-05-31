В ЄС оцінили можливість запровадження ембарго на постачання російського газу

Такі обмеження мали б бути у сьомому пакеті санкцій проти країни-агресора

Кая Каллас не впевнена, що ЄС заборонить поставки російського газу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас перед початком другого дня роботи спеціального засідання Європейської Ради закликала Євросоюз зважитися знову посилити санкції проти Росії через війну в Україні. Водночас, вона засумнівалася, що сьомий пакет санкцій може включити в себе ембарго на постачання російського газу.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу".

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Вона привітала, що в ЄС досягли згоди навколо шостого пакету санкцій проти Росії.

"Але, безумовно, ми маємо розпочати обговорювати сьомий пакет, тому що справи не йдуть краще в Україні, війна триває, немає миру. Україна має виграти цю війну, і ми все ще не зробили достатньо для цього", – наголосила естонський урядовець.

Ембарго на газ

Каллас зауважила, що хотіла б включення до сьомого пакета санкцій ЄС ембарго на постачання до ЄС російського газу, але, виходячи з реалій, це навряд чи буде можливим.

"Ми коротко обговорили це вчора, але газ є набагато більш складним питанням, ніж навіть нафта. Всі наступні кроки щодо посилення санкцій будуть більш важкими. До тепер вони вражали лише Росію, але зараз вони також мають негативний ефект для європейців. Саме тому зараз набагато важче вирішувати ці речі політично. Газ мав би бути у сьомому пакеті, але я маю бути реалістичною. Не думаю, що газ буде там присутній", – сказала Каллас.

Вона зауважила, що сьогодні, в рамках обговорення пакета розвитку європейської енергетики REPowerEU, лідери країн-членів продовжать обговорення шляхів диверсифікації постачання газу до Європи та його заміщення в енергетичному балансі за рахунок ширшого застосування поновлювальних джерел.

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