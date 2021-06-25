В ЄС вивчать можливість введення нових санкцій проти РФ

Євросоюз наголосив на необхідності твердої та скоординованої відповіді на будь-яку майбутню шкідливу діяльність Росії

ЄС може розробити нові санкції проти РФ / Фото: Getty Images

Лідери країн Євросоюзу доручили главі зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливості введення нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви.

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Про це йдеться в офіційному повідомленні, підготовленому за підсумком саміту ЄС.

При цьому в спільному документі не згадується стратегія щодо подальших відносин ЄС з Росією. Лідери країн ЄС заявили про готовність вивчити формати діалогу з Москвою з питань, що становлять взаємну зацікавленість, серед них: питання охорони навколишнього середовища, клімату та охорони здоров'я, а також зовнішньої політики і політики безпеки.

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Зазначимо, 15 червня Боррель описав нову стратегію щодо Росії. За його словами, вона буде заснована на трьох базових принципах: відштовхувати, стримувати і взаємодіяти. Боррель також повторив слова американського президента Джо Байдена про те, що відносини з Росією знаходяться на найнижчому рівні за період після холодної війни.

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Раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 18 червня про введення санкцій проти десятків російських банків, "банків" т.зв. "ЛНР" і "ДНР", інших фінансових організацій і трьох фізичних осіб.

Також нагадаємо, ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії.

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