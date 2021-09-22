У ЄС розробили закон про єдину зарядку для всіх гаджетів

Єврокомісія на засіданні 23 вересня офіційно представить проєкт законодавства за єдиним зарядним пристроєм для всіх мобільних телефонів, планшетів і навушників.
Про це повідомляє Reuters.
За даними агентства, комісія хоче законодавчо закріпити продаж зарядок окремо від самих гаджетів, а також ввести уніфікований порт для зарядки. Єврокомісія вважає, що такий підхід буде кращим для навколишнього середовища, а також зручнішим для користувачів.
Чому все ще не прийняли такий закон
Єдиний пристрій для смартфонів, планшетів і навушників в ЄС обговорюють вже більше 10 років.
Основний противник цієї ідеї – Apple. У компанії говорять, що єдиний тип зарядок буде стримувати інновації і створювати додаткову кількість відходів.
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