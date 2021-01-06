В ЄС дозволили застосовувати вакцину від Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати дозвіл на продаж в Євросоюзі другої вакцини від COVID-19 – виробництва американської компанії Moderna.

Реклама

Про це повідомили 6 січня о прес-службі фармрегулятора.

Зазначається, що комітет EMA з ліків для людини "ретельно оцінив дані про якість, безпеку та ефективність вакцини і на основі консенсусу рекомендував Європейській комісії видати формальний умовний дозвіл на продаж".

Отже, експерти підтвердили, що вакцина відповідає стандартам ЄС.

Директор Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук назвав вакцину "ще одним інструментом для подолання нинішньої надзвичайної ситуації".

Реклама

Нагадаємо, що 18 грудня Управління з питань якості продовольства і медикаментів дозволив використовувати вакцину Moderna для імунізації населення від коронавірусу в США.

Ми також писали, що в грудні Moderna знищила 400 тис. з 1,4 млн доз своєї вакцини від коронавірусу через проблеми з фільтрацією, що виникли на заключних етапах виробництва. Браковані дози ще не були поміщені у флакони.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама