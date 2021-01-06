В ЄС дозволили застосовувати вакцину від Moderna

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало надати дозвіл на продаж в Євросоюзі другої вакцини від COVID-19 – виробництва американської компанії Moderna.
Про це повідомили 6 січня о прес-службі фармрегулятора.
Зазначається, що комітет EMA з ліків для людини "ретельно оцінив дані про якість, безпеку та ефективність вакцини і на основі консенсусу рекомендував Європейській комісії видати формальний умовний дозвіл на продаж".
Отже, експерти підтвердили, що вакцина відповідає стандартам ЄС.
Директор Європейського агентства з лікарських засобів Емер Кук назвав вакцину "ще одним інструментом для подолання нинішньої надзвичайної ситуації".
Нагадаємо, що 18 грудня Управління з питань якості продовольства і медикаментів дозволив використовувати вакцину Moderna для імунізації населення від коронавірусу в США.
Ми також писали, що в грудні Moderna знищила 400 тис. з 1,4 млн доз своєї вакцини від коронавірусу через проблеми з фільтрацією, що виникли на заключних етапах виробництва. Браковані дози ще не були поміщені у флакони.
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