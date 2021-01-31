В ЄС знову погрожують судом AstraZeneca: підозрюють перенаправлення вакцини в Британію

Франція і Німеччина заявили, що готові подати позови проти шведсько-британської компанії AstraZeneca через зрив постачання вакцини проти коронавірусної хвороби.

Реклама

Про це повідомляє The Gurdian.

Раніше в Європейському Союзі запідозрили, що нестача в постачанні вакцини Oxford/AstraZeneca могла бути спричинена перенаправленням доз із заводів у Бельгії і Нідерландах у Велику Британію.

І незважаючи на те, що перевірка заводу в Бельгії підтвердила заяви компанії про виробничі проблеми, держсекретар Франції у європейських справах Клеман Бон заявив, що компанія може зіткнутися зі "штрафами або санкціями", якщо буде встановлено, що вона віддала перевагу Британії.

"Я не кажу, що є проблема, але якщо є проблема і вони віддають перевагу іншим напрямкам, іншим країнам – наприклад, Великій Британії, а не нам, – тоді ми будемо захищати наші інтереси. Наших контрактів мають дотримуватися – це не моральні зобов'язання, це юридичні зобов'язання", – заявив він.

Реклама

Міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр, зі свого боку, заявив, що ЄС не погодиться з тим, щоб Велика Британія мала перевагу перед країнами-членами.

"Якщо з'ясується, що компанії не дотримуються своїх зобов'язань, нам доведеться вирішувати правові наслідки. Жодна компанія не може віддавати перевагу іншій країні, а не ЄС", – сказав він.

Нагадаємо, що виробник оксфордської вакцини повідомив про проблеми з виготовленням її основного компонента, через що кількість доступних доз препарату буде на 60% менша, ніж очікувалося.

На цьому тлі в Євросоюзі пригрозили компанії судом і допустили можливість введення заборони на експорт COVID-вакцини за його межі.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама