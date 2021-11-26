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В ЄС завезли небезпечну мутацію COVID-19: в якій країні перший хворий

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
26 листопада, 20:54
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Країни Євросоюзу починають відмовлятися від польотів до Південної Африки
Вакцинація не рятує від цієї мутації коронавірусу / Колаж "Сьогодні"
Вакцинація не рятує від цієї мутації коронавірусу / Колаж "Сьогодні"

Бельгія стала першою країною в Європі, де виявлено новий, південноафриканський варіант коронавірусу B.1.1.529, який набагато небезпечніші за попередні мутації COVID-19.

Про це повідомив у Twitter відомий вірусолог Марк ван Ранст, який очолює програму національної системи охорони здоров'я Бельгії у боротьбі з коронавірусом.

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Позитивний тест здав мандрівник, який повернувся до Бельгії з Єгипту 11 листопада. Перші симптоми у нього виникли 22 листопада.

Авіасполучення

Імовірно, вірусом, що мутував, може заразитися повністю вакциновані. У зв'язку з цим Євросоюз планує тимчасово припинити авіасполучення з країнами Південної Африки, де виявлено вогнище небезпечної мутації.

Вильоти в країни, розташовані на півдні Африки, призупинили такі країни:

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  • Німеччина,
  • Нідерланди,
  • Австрія,
  • Італія,
  • Чехія

Велика Британія, Сінгапур та Ізраїль запровадили обмеження на поїздки до деяких країн Африки. Всесвітня організація охорони здоров'я 26 листопада розгляне ситуацію через новий варіант коронавірусу. Експерти обговорять, наскільки небезпечним є цей варіант інфекції.

Новий коронавірус

Перший пацієнт, інфікований B.1.1.529, був виявлений у Ботсвані, передає DW. Ним виявився громадянин ПАР. Найбільше людей, інфікованих новим варіантом, перебувають у ПАР – 77 людей. Ще чотири випадки захворювання виявлено у Ботсвані та один – у Гонконгу.

"Цей варіант коронавірусу нас дуже здивував. Йдеться фактично про еволюційний стрибок коронавірусу. Він має цілий набір мутацій, яких ми не очікували", – заявив вірусолог Туліо де Олівейра.

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Ситуація у Європі

  • У Чехії з 26 листопада діятиме режим надзвичайного стану. Влада ввела його попередньо на місяць. Таким чином країна зустріне Різдво в умовах нового локдауну.
  • З 22 листопада в Австрії запроваджено загальнодержавний карантин. Також це стала перша країна ЄС, де введено загальну вакцинацію.
  • Агентство ЄС з лікарських засобів надав екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" (таблетки) від американського фармацевтичного гіганта MSD.

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