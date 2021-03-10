В Естонії зупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca

В Естонії вирішили тимчасово не використовувати одну партію COVID-вакцини AstraZeneca через смерть жінки в Австрії.

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Про це заявила заступниця директора департаменту здоров'я країни Марі-Анні Хярма, передає ERR.

"Ми зібрали інформацію, у кого скільки вакцини залишилося. Більшість її вже використала. Поки не буде завершено розслідування, вакцину (що залишилася. – Ред.) використовувати не будуть. Буває, що використання партії зупиняється, бо розслідування займає час. У цьому немає нічого незвичайного", – пояснила вона.

Також чиновниця розповіла, що минулого тижня помер 31-річний рятувальник, якому напередодні вкололи вакцину. Тепер інцидент розслідують.

"Нам відомо, що випадок не пов'язаний з австрійської партією", – запевнила Хярма.

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Нагадаємо, раніше в Австрії зупинили вакцинацію препаратом AstraZenecaз однієї партії в зв'язку з розслідуванням смерті однієї людини і захворювання іншої після щеплення.

49-річна жінка померла через тяжке порушення згортання крові, тоді як у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

Також ми писали, що в Південній Кореї продовжують фіксувати смерті людей, яким ввели вакцину компанії AstraZeneca. Водночас влада стверджує, що зв'язку між цими летальними випадками та препаратом немає.

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