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У Єврокомісії заявили про третю хвилю COVID-19 в Європі

19 березня, 14:28

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

В ЄС закликають прискорити вакцинацію

У Єврокомісії заявили, що в Європі почалася третя хвиля коронавірусу.

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Про це в ході брифінгу в Брюсселі сказала офіційний представник Єврокомісії Дану Спінант.

"Ми бачимо третю хвилю, яка настає поступово або навіть швидко в різних країнах ЄС. Ми бачимо необхідність прискорити вакцинацію населення", – сказала Спінант.

Вона визнала, що третя хвиля пандемії коронавірусу вже прийшла в Європу і розвивається різними темпами в різних країнах Євросоюзу. Також ця хвиля з новими штамами, які ще не до кінця вивчені вченими.

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Раніше ми повідомляли, що вакцинація населення ще не скоро почне впливати на рівень захворюваності COVID-19 в Україні. Потрібно, щоб мінімум у 70% населення були антитіла.

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ЄС коронавірус хвиля COVID-19 третя хвиля
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