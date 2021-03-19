У Єврокомісії заявили про третю хвилю COVID-19 в Європі

У Єврокомісії заявили, що в Європі почалася третя хвиля коронавірусу.
Про це в ході брифінгу в Брюсселі сказала офіційний представник Єврокомісії Дану Спінант.
"Ми бачимо третю хвилю, яка настає поступово або навіть швидко в різних країнах ЄС. Ми бачимо необхідність прискорити вакцинацію населення", – сказала Спінант.
Вона визнала, що третя хвиля пандемії коронавірусу вже прийшла в Європу і розвивається різними темпами в різних країнах Євросоюзу. Також ця хвиля з новими штамами, які ще не до кінця вивчені вченими.
Раніше ми повідомляли, що вакцинація населення ще не скоро почне впливати на рівень захворюваності COVID-19 в Україні. Потрібно, щоб мінімум у 70% населення були антитіла.
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