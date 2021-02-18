У Європарламенті пропонують відсторонити Білорусь від "Євробачення"

Євродепутат закликає не співпрацювати з БТРК через репресії проти журналістів

Депутат Європарламенту Карін Карлсбро виступила з ініціативою звернутися в Європейську мовну спілку (EBU) з вимогою відмовити Білорусі в участі в пісенному конкурсі "Євробачення 2021", який відбудеться навесні в Нідерландах.

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Про це Карлсбро написала в Facebook.

Депутат вважає, що не можна допустити співпраці "Євробачення" з таким мовником, як державна БТРК, яка транслює цей конкурс у Білорусі, оскільки вона активно брала участь в державних репресії, яких зазнали білоруси.

Крім того, гендиректор БТРК Іван Ейсмонт був внесений до санкційного списку ЄС минулого року.

"Понад 100 співробітників і журналістів компанії були звільнені, а деякі потрапили до в'язниці. Допуск такої телекомпанії до участі в "Євробаченні" неприпустимий. EBU має зайняти позицію і усунути БТРК від участі ", – підкреслила Карлсборо.

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Нагадаємо, група Go_A представить Україну на "Євробаченні-2 021" з піснею "Шум", яку обрали з трьох варіантів.

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