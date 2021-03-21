У Європі не вщухають антикарантинні протести: поліція не церемониться з протестувальниками

У Нідерландах, Великій Британії та інших країнах Европи тривають протести проти обмежень, що впроваджуються через поширення COVID-19. Люди кажуть, що втомилися жити у суворому карантині і вимагають послабити обмеження, поліція ж у відповідь діє досить жорстко.

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Що відбувається на тлі запровадження локдаунів у європейських країнах, розповіла кореспондент "Сьогодні" Анна Грішина.

Нідерланди

Пів тисячі людей в Амстердамі вийшли на протест проти карантинних обмежень. Причому усі без масок і дистанції у півтора метра – не дотримуються. Протестувальники вимагають скасувати комендантську годину, за якої після девятої вечора не можна виходити надвір.

Аби вгамувати мітингувальників – поліцейські застосували водомети. Найбільш агресивних – били кийками.

Велика Британія

Не без сутичок із поліцією минув і протест проти карантину у Великій Британії. Мітингарі вимагали відкрити непродовольчі магазини та дозволити вільно пересуватися.

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/ Фото: Reuters

Поліцейські досить жорстко реагували на дії учасників акції, було затримано щонайменше 13 осіб.

/ Фото: Reuters

Що обмежують у різних країнах Європи

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У Франції через нову хвилю епідемії оголосили черговий локдаун, проте нові обмеження не такі суворі, як раніше.

"Ми можемо виходити надвір скільки схочемо в радіусі 10 кілометрів від дому. Ми повинні мати дозвіл на це, але порівняно із попередніми локдаунами цього разу в нас значно більше свободи", – розповів місцевий мешканець.

Карантин триває й в інших країнах Європи. Приміром, у Португалії заборонено виїжджати за межі свого району. Інакше – штраф – 200 евро.

А от у Італії натомість ситуація поступово поліпшується, розповідають наші співвітчизники.

"Це не порівняти з тим, що було рік тому. Зараз можна вийти на вулицю, прогулятися, навіть сходити в гості – за регламентом це дозволено. Відкриті церкви, меси служаться. Можна вийти в центр, кудиcь у магазин..." - розповіла Ольга Пригорова, жителька Креми.

У третій хвилі епідемії європейці звинувачують британський штам, що виявився в рази заразнішим, ніж очікували. Однак сподіваються, що вакцинація, яка активно триває в ЄС, допоможе зупинити ковід.

Нагадаємо, у п'ятницю жителі Парижа масово виїжджали зі столиці через введення з 20 березня суворих обмежень через коронавірус.

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Водночас правоохоронні органи Норвегії почали розслідування щодо прем'єр-міністра Ерни Солберг – її і її рідних підозрюють у порушенні карантинних приписів.

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