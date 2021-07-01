В Європу після Covishield? ЗМІ дізналися, які країни впустять українців

Єврокомісія не рекомендує в'їзд мандрівників, вакцинованих індійською AstraZeneca, але сім країн ЄС дозволили це в індивідуальному порядку

Через агресивний штам "ковіду" українці можуть залишитися без відпустки в чотирьох країнах. Фото: колаж "Сьогодні"

Низка європейських країн дозволила впускати іноземців, щеплених вакциною Covishield, яка серед іншого широко застосовується в Україні.

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Про це повідомляє BBC , Посилаючись на власні джерела.

У їх число увійшли шість країн ЄС – Австрія, Німеччина, Словенія, Греція, Ірландія, Іспанія і Естонія. А також Ісландія та Швейцарія.

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На це рішення вплинула умова індійської влади – Делі пригрозив не впускати мандрівників, вакцинованих виробленими в ЄС вакцинами, якщо Євросоюз не прийме аналогічне рішення.

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Нагадаємо, що на загальноєвропейському рівні в ЄС дозволено впускати туристів, вакцинованих від COVID-19 щепленнями, схваленими Європейським агентством лікарських препаратів. Це розробки від Oxford/AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.

Covishield – вироблена в Індії вакцина за сертифікатом AstraZeneca. Для неї необхідно окремий дозвіл, а доти Єврокомісія рекомендувала не впускати вакцинованих цим препаратом.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я ще в лютому включила Covishield до списку препаратів для використання в надзвичайних ситуація.

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