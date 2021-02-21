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Євросоюз 22 лютого розгляне нові санкції проти Росії

21 лютого, 06:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Європі готують реакцію на вирок Навальному

Голови зовнішньополітичних відомств країн – членів Європейського союзу 22 лютого обговорять "відповідну реакцію на справу Навального" і можуть запровадити нові санкції проти Росії.

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Про це повідомив міністр Австрії з європейських і закордонних справ Александер Шалленберг, передає DW.

Шалленберг вважає, що санкції проти окремих осіб РФ за порушення прав людини отримають широку підтримку.

Очікується, що голови МЗС країн ЄС попросять Європейську службу зовнішньої політики надати список осіб і підприємств, щодо яких найближчим часом буде введена заборона на в'їзд і заморожування активів.

При цьому Шалленберг підкреслив, що згаданий перелік повинен бути дуже грамотним, як в політичному, так і в юридичному плані.

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Голова МЗС Австрії закликав Євросоюз виробити єдину позицію щодо Москви, а не просто коментувати події в Росії і погрожувати санкціями.

"Нам потрібна двошляхова політика – проведення кордонів там, де це необхідно і діалог там, де це можливо", – заявив міністр.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що країни Балтії і Польща розробляють "список Навального", який найближчим часом буде поданий в офіційні відомства ЄС.

2 лютого суд над російським опозиціонером Олексієм Навальним ухвалив рішення скасувати умовний строк, до якого його засудили раніше, і засудити до реального – 3,5 року колонії загального режиму.

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Росія Австрія ЄС санкції Олексій Навальний
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