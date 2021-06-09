В Євросоюзі вводять ковідний сертифікат. Що зміниться для туристів

Очікується, що система застосовуватиметься з 1 липня 2021 року і діятиме протягом 12 місяців

З 1 липня ЄС вводить ковідний сертифікат, який буде доступний в цифровому або паперовому форматі, що містить QR-код.

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Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Очікуються, що такі сертифікати посприяють полегшенню поїздок в межах ЄС і відновленню економіки.

Яка інформація буде вказана в сертифікаті?

Документ свідчитиме, що людина отримала щеплення проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або вилікувалася від коронавірусу. Зазначається, що це будуть три окремих сертифікати.

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Система застосовуватиметься з 1 липня 2021 року і діятиме протягом 12 місяців. Сертифікат гарантуватиме вільне пересування.

Чи будуть додаткові обмеження на поїздки?

Держави ЄС не зможуть накладати додаткові обмеження на поїздки для власників сертифікатів, такі як карантин, самоізоляція або тестування, якщо ж в цьому не буде гострої необхідності. Державам ЄС рекомендується забезпечити широку доступність тестування.

Які країни прийматимуть сертифікати про вакцинацію?

Всі країни ЄС повинні приймати сертифікати, видані в інших країнах-членах для вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Держави-члени повинні будуть вирішити, чи приймають вони також сертифікати на вакцини.

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Текст повинен бути офіційно ухвалений Радою ЄС і опублікований в Офіційному журналі для негайного набуття чинності і застосування з 1 липня 2021 року.

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що Україна введе COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

В Україні також почали розробляти паспорт вакцинації. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити до країн ЄС і вакцина у нас не така. Журналісти "Сьогодні" розбиралися, що правда, а що міфи.

Раніше ми писали, що Литва почала видавати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу тим, хто перехворів на коронавірус, вакцинувався або здав тест на COVID-19.

Дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

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