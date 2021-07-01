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В Євросоюзі офіційно запустили COVID-сертифікати

1 липня 2021 14:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Урсула фон дер Ляєн назвала європейський цифровий сертифікат COVID символом відкритої і безпечної Європи

В ЄС вже створили понад 200 млн "ковідних паспортів". Фото: колаж "Сьогодні"

В ЄС вже створили понад 200 млн "ковідних паспортів". Фото: колаж "Сьогодні"

У 21 країнах Європейського Союзу, а також асоційованих з ними Норвегії, Ліхтенштейні, Швейцарії та Ісландії, офіційно почали діяти цифрові COVID-сертифікати.

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Про це повідомили в Єврокомісії 1 липня.

"Євросоюз робить все можливе для своїх громадян. Європейський цифровий сертифікат COVID – це символ відкритої і безпечної Європи, яка обережно відкривається, ставлячи на чолі захист здоров'я наших громадян", – сказала з цього приводу глава ЄК Урсула фон дер Ляєн.

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За її словами, до системи "ковідних паспортів" підключилися переважна більшість країн-членів ЄС, а створено вже було понад 200 млн таких документів.

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Метою цифрового COVID-сертифікату в Єврокомісії називають сприяння безпечному і вільному пересуванню в ЄС під час пандемії. Такий документ полегшить можливість для поїздок і звільнить власників від різних обмежень, зокрема необхідності карантину.

Такі документи доступні всім громадянам країн-членів ЄС. Крім того, вони:

  • безкоштовні і доступні на всіх мовах ЄС;
  • доступні в цифровому та паперовому форматі;
  • безпечні і містять QR-код з цифровим підписом.

У них міститься інформація про вакцинації людини від коронавірусу, результати ПЛР-тестування або про одужання від COVID-19.

Нагадаємо, що, за словами, міністра Кабінету міністрів України Олега Немчинова, українці зможуть отримати COVID-сертифікати через 10-14 днів після того, як це зробить Європа.

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