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У Фінляндії розробляють вакцину проти COVID-19 для норок

12 січня, 20:29

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Тестування препарату займе кілька місяців

У Фінляндії вчені розпочали розробляти вакцину проти коронавірусу для таких тварин, як норки і єнотоподібні собаки.

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Про це повідомило місцеве Об'єднання хутрового звірівництва Fifur, передає DW.

Над вакциною працюють співробітники Fifur і дослідницька група Університету Гельсінкі.

Керівник групи вчених доцент Тар'я Сіронен заявила, що вірус становить загрозу не тільки для здоров'я людей – слід також швидко і ефективно знизити його поширення серед тварин у сільському господарстві й хутровому звірівництві.

Тестування вакцини від COVID-19 для тварин може зайняти кілька місяців.

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Слід зазначити, що в Фінляндії, на відміну від звірівницьких ферм таких європейських країнах, як Данія, Литва, Нідерланди і Польща, поки не зафіксовані випадки зараження тварин коронавірусом.

Нагадаємо, у Данії, де з червня по листопад 2020 року виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людині, на фермах було знищено понад 15 млн цих тварин. Пізніше заражених норок виявили ще в кількох країнах Європи.

Ми також повідомляли, що в США в зоопарку міста Сан-Дієго коронавірусом заразилися горили.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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тварини Фінляндія вакцина коронавірус
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