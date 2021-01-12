У Фінляндії розробляють вакцину проти COVID-19 для норок

У Фінляндії вчені розпочали розробляти вакцину проти коронавірусу для таких тварин, як норки і єнотоподібні собаки.
Про це повідомило місцеве Об'єднання хутрового звірівництва Fifur, передає DW.
Над вакциною працюють співробітники Fifur і дослідницька група Університету Гельсінкі.
Керівник групи вчених доцент Тар'я Сіронен заявила, що вірус становить загрозу не тільки для здоров'я людей – слід також швидко і ефективно знизити його поширення серед тварин у сільському господарстві й хутровому звірівництві.
Тестування вакцини від COVID-19 для тварин може зайняти кілька місяців.
Слід зазначити, що в Фінляндії, на відміну від звірівницьких ферм таких європейських країнах, як Данія, Литва, Нідерланди і Польща, поки не зафіксовані випадки зараження тварин коронавірусом.
Нагадаємо, у Данії, де з червня по листопад 2020 року виявили 214 випадків передачі коронавірусу від норок людині, на фермах було знищено понад 15 млн цих тварин. Пізніше заражених норок виявили ще в кількох країнах Європи.
Ми також повідомляли, що в США в зоопарку міста Сан-Дієго коронавірусом заразилися горили.
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