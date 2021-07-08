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Вже більше половини випадків: дельта-штам витісняє звичайний коронавірус

8 липня 2021 12:46

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Таку тенденцію зафіксували в США і Німеччині – індійським штамом інфіковані майже 60% від нових випадків

Частка "Дельта"-штамма в Німеччині і США перевищує 50% / Фото: колаж "Сьогодні"

Частка "Дельта"-штамма в Німеччині і США перевищує 50% / Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на четвер, 8 липня, в США і Німеччині мутований штам коронавірусу "Дельта" є домінуючим. Від нього щодня інфікується все більше і більше людей.

Про це повідомляє NBC.

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Центр по контролю і профілактиці захворювань повідомив, що в США частка штаму "Дельта" становить 51,7%.

А згідно з результатами дослідження Інституту вірусології імені Роберта Коха, в Німеччині частка "Дельти" від кінця червня становить 59%. Раніше тут домінував штам "Альфа". Зараз же на нього припадає лише третина випадків.

Читайте також: ВООЗ заявила про перемогу нових штамів COVID над вакцинацією і назвала винних

Відзначимо, що США займають перше місце в світі за кількістю хворих, а Німеччина з усіх країн ЄС ввела найжорсткіший карантин через коронавірус.

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Нагадаємо, що в світі активно поширюється новий небезпечний штам коронавірусу типу "Дельта". Вперше його зафіксували в Індії, а зараз про випадки інфікування відомо в більш ніж ста країнах.

Раніше ми повідомляли, що напередодні в ВООЗ заявили, що захворюваність COVID-19 в світі за останні два тижні стабілізувалася і зараз ситуація краща, ніж два-три місяці тому, але картина в різних країнах нерівномірна.

Про що говорили в Україні та світі 8 липня, дивіться в новинах "Сегодня":

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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