У Німеччині виявлено новий коронавірус з двох інших мутацій

Новий незвичайний варіант вже пробрався до США, Британії, Данії та інших країни

У Німеччині виявили перший офіційний випадок зараження так званим "комбівірусом" – мутованим коронавірусом, який поєднує в собі модифікації і "британського", і "південноафриканського" штаму.

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Про це повідомляє Spiegel.

Інфікована людина прилетіла до Берліна з Саксонії – особливу інфекцію у неї виявили під час перевірки в берлінському аеропорту.

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Нову мутацію вже назвали B.1.525 і вже фіксували в інших країнах, наприклад в Данії, Італії, Нігерії, Норвегії, Канаді, Великій Британії та США.

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Особливість варіанту B.1.525 полягає в поєднанні вирішальних генних змін, що впливають на так званий білок-шип, за допомогою якого інфекція проникає до клітини організму.

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Вважається, що він поєднує в собі деякі характеристики інших штамів – підвищену заразність "британської" мутації B.1.1.7 і підвищену стійкість проти антитіл "південноафриканського" варіанту E484K.

Втім, з упевненістю говорити про небезпеку цієї мутації не можна – точних даних щодо цього все ще недостатньо.

Як ми вже писали, цього місяця уряд Німеччини продовжив, але пом'якшив локдаун через коронавірус.

Нагадаємо, що в Україні раніше теж виявили новий штам коронавірусу. Медики розповіли про інші симптоми, які спостерігаються у хворих.

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