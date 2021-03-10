У Німеччині виявлено новий коронавірус з двох інших мутацій

У Німеччині виявили перший офіційний випадок зараження так званим "комбівірусом" – мутованим коронавірусом, який поєднує в собі модифікації і "британського", і "південноафриканського" штаму.
Про це повідомляє Spiegel.
Інфікована людина прилетіла до Берліна з Саксонії – особливу інфекцію у неї виявили під час перевірки в берлінському аеропорту.
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Нову мутацію вже назвали B.1.525 і вже фіксували в інших країнах, наприклад в Данії, Італії, Нігерії, Норвегії, Канаді, Великій Британії та США.
Особливість варіанту B.1.525 полягає в поєднанні вирішальних генних змін, що впливають на так званий білок-шип, за допомогою якого інфекція проникає до клітини організму.
Вважається, що він поєднує в собі деякі характеристики інших штамів – підвищену заразність "британської" мутації B.1.1.7 і підвищену стійкість проти антитіл "південноафриканського" варіанту E484K.
Втім, з упевненістю говорити про небезпеку цієї мутації не можна – точних даних щодо цього все ще недостатньо.
Як ми вже писали, цього місяця уряд Німеччини продовжив, але пом'якшив локдаун через коронавірус.
Нагадаємо, що в Україні раніше теж виявили новий штам коронавірусу. Медики розповіли про інші симптоми, які спостерігаються у хворих.
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