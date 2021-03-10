У Німеччині почалася третя хвиля коронавірусу

Якщо країни-члени Євросоюзу не наздоженуть темпи вакцинації населення від коронавірусу, на Європу може чекати третя хвиля пандемії COVID-19.

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Про це, як повідомляє Sudwust Presse, на конференції ООН 10 березня заявив президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

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"Якщо з якоїсь причини вакцинацію раптом не проведуть або проведуть недостатньо, я абсолютно впевнений, що цієї осені в Німеччині та інших європейських країнах будуть знову введені обмеження", – сказав Вілер.

Він вважає, що нарощувати темпи імунізації населення необхідно й аби знизити навантаження на системи охорони здоров'я.

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"Я бачу, що в Німеччині третя хвиля вже почалася, і це викликає побоювання. Тому ми маємо зробити щеплення якомога більшій кількості людей за короткий період. В іншому випадку у нас буде більше серйозних випадків перебігу хвороби, ніж ми зможемо надати допомоги", – додав Лотар Вілер.

За його словами, сплеск захворюваності може статися й з іншої причини – якщо виробники вакцин створять недостатню кількість доз ліків або не доставлять їх вчасно.

Нагадаємо, що минулого тижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що в Україні теж почалася третя хвиля коронавірусу.

Ми також писали, що деякі інші країни Європи теж оголосили третю хвилю COVID-19, а Норвегія через це вирішила посилити карантинні обмеження.

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