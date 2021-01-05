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У Німеччині продовжили карантин до 31 січня

5 січня, 21:18

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Садки і школи в країні не працюватимуть

У Німеччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада ухвалила рішення продовжити карантин до 31 січня, який запровадили 16 грудня.

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Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає BZ-Berlin.

Тепер в кризових районах ФРН через коронавірус буде заборонено залишати свої будинки на відстань, що перевищує 15 км, без вагомих причин.

Таке обмеження діятиме в округах, де протягом тижня на 100 тисяч населення припадатиме 200 випадків зараження коронавірусом.

Також під забороною буде робота шкіл і садочків.

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Станом на вечір 5 січня, в Німеччині за весь час пандемії зафіксували 1,8 млн випадків зараження коронавірусом. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 35 тисяч осіб.

Одужали від COVID-19 1,45 млн осіб.

До речі, 30 грудня в Німеччині стартувала кампанія з масової вакцинації населення від коронавірусу. Понад 60 тисяч німців вже зробили перше щеплення препаратом BioNTech/Pfizer.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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Німеччина карантин коронавірус
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