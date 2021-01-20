У Німеччині продовжили жорсткий карантин до 14 лютого

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію в Німеччині продовжують жорсткі карантинні заходи до 14 лютого.

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Про це оголосила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає DW.

"Ми повинні продовжити заходи до 14 лютого", – сказала Меркель.

За її словами, новий штам коронавірусу, випадки якого були зафіксовані в країні, не дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.

Також тепер жителів Німеччини зобов'язали носити медичні маски або респіратори в громадському транспорті. До сих пір можна було носити ганчіркові маски або покривати ніс і рот шарфом.

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За останніми даними, в Німеччині було зафіксовано понад 2 мільйони випадків зараження коронавірусом, за останню добу – 9253. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померло понад 47 тисяч осіб. Водночас одужали 1,71 млн осіб.

До речі, в Німеччині в лікарні, яка розташована в місті Гарміш-Партенкірхен, новим видом коронавірусу захворіли 35 осіб.

Водночас глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус назвав появу нових штамів COVID-19 "природним і очікуваним".

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