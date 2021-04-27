Русский
$ 27,86
33,65
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

У Німеччині з червня відкриють запис на вакцинацію від COVID: щепленим обіцяють пільги

27 квітня, 02:46

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Ангела Меркнль пообіцяла, що до кінця літа всім жителям країни буде зроблено пропозицію про щеплення

У Німеччині не пізніше кінця червня мають намір скасувати пріоритетну вакцинацію для представників певних вікових груп, професій і груп ризику і відкрити запис на щеплення для всіх бажаючих.

Реклама

Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає DW.

Канцлер уточнила, що це не означає, що всі бажаючі одразу ж будуть щеплені, але до кінця літа всім жителям країни буде зроблено пропозицію про щеплення.

Крім того, влада Німеччини має намір скасувати низку обмежувальних заходів для жителів країни, які отримали щеплення від коронавіруса, а також для тих, хто перехворів коронавірусною інфекцією. Зокрема, їм не потрібно буде пред'являти негативний тест на COVID-19 при відвідуванні перукарень, непродовольчих магазинів та інших закладів, де зараз його вимагають.

В тренді
Акваріум з лавандою замість захисної маски – бельгієць дивує людей своїм винаходом

Також на вакцинованих і перехворілих не поширюватиметься правило обов'язкового карантину після повернення з інших країн.

Реклама

Нагадаємо, у Франції після більш ніж трьох тижнів локдауну почали послаблювати карантинні заходи, відкривши початкові школи і дитячі сади.

У Європейському Союзі сподіваються, що зможуть виробляти достатню кількість вакцин, щоб досягти у дорослого населення колективного імунітету до середини липня.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Німеччина карантин вакцинація Ангела Меркель коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Спецслужби РФ знову трапили в скандал – що відомо про підрив складів у Чехії і до чого тут Україна (оновлено)
Спецслужби РФ знову трапили в скандал – що відомо про підрив складів у Чехії і до чого тут Україна (оновлено)Євросоюз
"Це божевілля". У Франції міністр вилаяв українську курятинуЕкономіка
Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадок
Лякаючий індійський штам COVID-19 поширюється світом – в Швейцарії перший випадокЄвросоюз
РФ скупчила біля кордону України найбільшу в історії групу військ: в ЄС назвали цифру
РФ скупчила біля кордону України найбільшу в історії групу військ: в ЄС назвали цифруЄвросоюз
Єврокомісія судитиметься з AstraZeneca: чим обурені країни
Єврокомісія судитиметься з AstraZeneca: чим обурені країниЄвросоюз
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)
Шпигун, вийди геть! Які країни і за що видворили російських дипломатів (оновлено)Росія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти