У Німеччині з червня відкриють запис на вакцинацію від COVID: щепленим обіцяють пільги

Ангела Меркнль пообіцяла, що до кінця літа всім жителям країни буде зроблено пропозицію про щеплення

У Німеччині не пізніше кінця червня мають намір скасувати пріоритетну вакцинацію для представників певних вікових груп, професій і груп ризику і відкрити запис на щеплення для всіх бажаючих.

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Про це повідомила канцлер ФРН Ангела Меркель, передає DW.

Канцлер уточнила, що це не означає, що всі бажаючі одразу ж будуть щеплені, але до кінця літа всім жителям країни буде зроблено пропозицію про щеплення.

Крім того, влада Німеччини має намір скасувати низку обмежувальних заходів для жителів країни, які отримали щеплення від коронавіруса, а також для тих, хто перехворів коронавірусною інфекцією. Зокрема, їм не потрібно буде пред'являти негативний тест на COVID-19 при відвідуванні перукарень, непродовольчих магазинів та інших закладів, де зараз його вимагають.

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Також на вакцинованих і перехворілих не поширюватиметься правило обов'язкового карантину після повернення з інших країн.

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Нагадаємо, у Франції після більш ніж трьох тижнів локдауну почали послаблювати карантинні заходи, відкривши початкові школи і дитячі сади.

У Європейському Союзі сподіваються, що зможуть виробляти достатню кількість вакцин, щоб досягти у дорослого населення колективного імунітету до середини липня.

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