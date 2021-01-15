У Німеччині створять "в'язницю" для порушників карантину

На території німецької Саксонії створять установу для "примусового розміщення" злісних порушників карантину.
Про це повідомляє Bild.
Центр буде знаходиться в місті Дрезден, зараз влада вирішує, де саме можна розташувати нову установу. Один з основних варіантів – будівля центру прийому біженців в Штауффенбергаллі.
Територію "в'язниці" обгородять парканом, а за дотриманням правил стежитиме поліція. При цьому про вартість та умови проживання інформації поки що немає.
Зазначається, що порушників карантину будуть затримувати, а потім, за рішенням суду, поміщати в центр.
"Процедура відбувається поетапно: попередження, штраф, судовий наказ", – розповіли в Міністерстві соціальних справ.
Як повідомлялося раніше, в Німеччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада ухвалила рішення продовжити карантин до 31 січня, який набув чинності 16 грудня.
Крім того, 30 грудня в країні стартувала кампанія з масової вакцинаціїнаселення від коронавірусу.
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