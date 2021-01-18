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У Німеччині запроваджують обов'язкове носіння респіраторів FFP2 у магазинах і транспорті

18 січня, 23:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

З 24 січня нове правило почне діяти в Баварії

У Німеччині у федеральній землі Баварія ввели обов'язкове носіння масок підвищеного рівня захисту FFP2 у магазинах і в транспорті, нове правило почне застосовуватися з 24 січня.

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Про це повідомляє The Gurdian.

Винятки поки зробили тільки для водіїв автобусів, кондукторів і дітей молодше 15 років.

При цьому повідомляється, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і голови 16 федеральних земель планують обговорити на зустрічі у вівторок, введення такого заходу по всій країні. Крім того, вони мають намір розглянути також запровадження й інших обмежень, таких як комендантська година.

Водночас видання зазначає, що маски FFP2 дорожчі, ніж звичайні, а введення нових правил і підвищений попит у зв'язку з цим може ще більше підняти ціни на них.

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Слід зауважити, що канцлер Австрії Себастьян Курц також оголосив у неділю, що носіння одноразового фільтруючого респіратора FFP2 стане обов'язковим у громадському транспорті та в магазинах з 25 січня.

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Слухайте головні новини понеділка в подкасті "Що сьогодні?" від 18 січня.

Нагадаємо, раніше в Німеччині запропонували послабити карантинні обмеження для тих, хто вакцинувався від коронавірусу.

Ми також писали, що в Швейцарії планують провести референдум про те, чи слід позбавити уряд країни повноважень ухвалювати рішення про запровадження карантину та інших заходів для уповільнення пандемії коронавірусу COVID-19.

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