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У Німеччині обирають наступника Меркель: хто очолить правлячу партію і чому це важливо

15 січня, 14:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Сьогодні починається важлива політична подія Європи

У Німеччині сьогодні починається одна найважливіших політичних подій країни за останні 15 років – правлячий Християнсько-демократичний союз вибере нового лідера.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, хто претендує на крісло голови партії ХДС і чому це важливо.

Що відбувається?

У 2018 році Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах. Також політик оголосила, що в 2021 році вона не претендуватиме на будь-які політичні пости.

У грудні того ж року на виборах глави ХДС перемогла Аннегрет Крамп-Карренбауер – ЗМІ називали її наступницею Меркель і передрікали політикині перемогу на виборах канцлера.

Однак в лютому 2020-го Крамп-Карренбауер заявила про рішення піти з поста. Як писало Bloomberg, Меркель засумнівалася, що претендент на посаду канцлера впорається зі своїми обов'язками.

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Тепер ХДС повинен вибрати нового лідера. Це голосування особливо важливе тому, що за його результатами вирішиться питання, кого політична сила висуне в канцлери країни на виборах вже цієї осені.

Хто може стати лідером ХДС?

На крісло лідера партії претендують троє:

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Фрідріх Мерц

За освітою юрист, працював адвокатом, в період з 1989 по 1994 рік був членом Європейського парламенту. Політик виступає за розширення співпраці ЄС з сусідами – з перспективою єдиного ринку з Туреччиною. Опитування дають йому 29%

Армін Лашет

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Прем'єр економічно найбільш потужного і населеного регіону Північний Рейн – Вестфалія. У минулому він також був депутатом Європарламенту, працював журналістом і міністром сім'ї. Опитування дають йому 25%.

Норберт Реттген

Глава міжнародного комітету бундестагу і колишній міністр навколишнього середовища. Виступає проти будівництва Північного потоку-2, критикує Росію і підтримує суверенітет України. Опитування дають йому 25%.

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