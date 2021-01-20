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У Німеччині зафіксували першу смерть після повторного зараження COVID-19

20 січня, 22:58

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У чоловіка довгий час не було симптомів захворювання

У Німеччині вперше зафіксована смерть після повторного зараження COVID-19 – через наслідки коронавірусу помер 73-річний чоловік.

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Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я федеральної землі Баден-Вюртемберг, передає місцеве видання Suddeutsche Zeitung.

Чоловік помер ще 11 січня, але оприлюднена ця інформація була в середу, 20 січня.

У МОЗ федеральної землі розповіли, що чоловік перший раз захворів COVID-19 у квітні минулого року, а в грудні тест на коронавірус знову дав позитивний результат.

Зазначається, що спочатку у нього довгий час не було симптомів захворювання, а через кілька тижнів він помер від пневмонії і сепсису, викликаних коронавірусом. Його дружина також повторно заразилася коронавірусом.

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Поки незрозуміло, хворіли вони на поширену форму COVID-19 чи йдеться про мутацію.

Нагадаємо, через несприятливу епідеміологічну ситуацію в Німеччині жорсткий карантин продовжили до 14 лютого.

Ми також повідомляли, що в Німеччині в лікарні, яка розташована в місті Гарміш-Партенкірхен, новим видом коронавірусу захворіли 35 людей.

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Німеччина смерть зараження коронавірус
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