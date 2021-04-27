У Німеччині заявили про загрозу замороженого конфлікту на Донбасі

Найближчим часом має стати зрозуміло, чи можуть Мінські домовленості взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя

Якщо Мінські домовленості щодо Донбасу не вдасться повною мірою реалізувати, то війна на сході України загрожує перейти в "заморожений конфлікт" і треба зробити все, щоб цього не допустити.

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Про це заявив глава МЗС ФРН Гайко Маас під час онлайн-дискусії Atlantic Talk на тему "100 днів президента Джо Байдена", передає "Укрінформ".

На думку Маасу, зараз Нормандський формат і Мінський процес перебувають у критичній точці.

"Зараз має дуже швидко стати зрозуміло, чи буде там який-небудь рух, чи можуть Мінські домовленості взагалі коли-небудь бути повністю втілені в життя обома сторонами. Якщо ж ні, це буде означати, що ми маємо справу з замороженим конфліктом, якого ми хочемо не допустити", – заявив він.

Глава німецького МЗС уточнив, що робота в Нормандські форматі і Мінськом процесі не на "нульовій позначці", оскільки є домовленість про припинення вогню і рішення по обміну затриманими особами, але стосовно "кінцевих цілей" і подальшого розвитку ситуації на сході України (вибори, межа і тощо), кроків вперед немає.

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На його думку, та складна ситуація, з якою зіткнулися останнім часом на кордоні, є сигналом для всіх сторін в посиленому режимі зайнятися врегулюванням ситуації в рамках Нормандського формату і Мінського процесу.

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Водночас Маас сумнівається, що Росія серйозно збиралася довести ситуацію до військового конфлікту.

Нагадаємо, напередодні Маас заявив, що Німеччина виступає проти посилення санкцій тиску на Росію і, незважаючи на "дуже погані" відносини, вважає, що з Кремлем необхідно розмовляти.

Глава МЗС ФРН також вважає, що газопровід "Північний потік – 2" є економічним проектом і заморожування його будівництва не стане важелем політичного тиску на Москву.

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