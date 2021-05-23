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У горах Італії з висоти зірвалася кабіна фунікулера: загинули 9 людей (фото)

23 травня, 16:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Аварія сталася в найвищій частині маршруту канатної дороги на Півночі Італії, який досягає позначки 1491 метра, у кабіні було 11 людей

Дев'ятеро людей загинули, ще двоє дітей серйозно постраждали на фунікулері на півночі Італії. Трагедія сталася на канатній дорозі, що з'єднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Моттароне. Одна кабіна зірвалася з троса і впала з великої висоти.

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Про це повідомляє ANSA, посилаючись на рятувальні служби.

Аварія могла бути викликана обривом троса в найвищій частині маршруту, який досягає позначки 1491 метр.

На канатній дорозі в Італії зірвалася кабіна з людьми. Фото: cnsas_official

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Обрив стався за 300 метрів від вершини гори, де міститься станція прибуття.

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Кабіна впала на лісистій і нерівній ділянці, де рятувальні операції були ускладнені.

Канатна дорога Моттароне була відкрита 24 квітня після тривалої зупинки через карантинні обмеження.

Раніше ми повідомляли, що смертельна трагедія сталася на гірському курорті в Швейцарії.

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