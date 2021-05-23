У горах Італії з висоти зірвалася кабіна фунікулера: загинули 9 людей (фото)

Дев'ятеро людей загинули, ще двоє дітей серйозно постраждали на фунікулері на півночі Італії. Трагедія сталася на канатній дорозі, що з'єднує населений пункт Стреза на березі озера Маджоре і гору Моттароне. Одна кабіна зірвалася з троса і впала з великої висоти.
Про це повідомляє ANSA, посилаючись на рятувальні служби.
Аварія могла бути викликана обривом троса в найвищій частині маршруту, який досягає позначки 1491 метр.
На канатній дорозі в Італії зірвалася кабіна з людьми. Фото: cnsas_official
Обрив стався за 300 метрів від вершини гори, де міститься станція прибуття.
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Кабіна впала на лісистій і нерівній ділянці, де рятувальні операції були ускладнені.
Канатна дорога Моттароне була відкрита 24 квітня після тривалої зупинки через карантинні обмеження.
Раніше ми повідомляли, що смертельна трагедія сталася на гірському курорті в Швейцарії.