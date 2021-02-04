У Греції пролунав потужний вибух в готелі: відео наслідків

У Греції стався вибух, який практично вщент знищив триповерхову будівлю.

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Як повідомляє Greek Reporter, інцидент стався рано-вранці 4 лютого в місті Касторія на півночі країни.

У результаті вибуху був знищений готель Tsamis ("Цаміс"), який проіснував близько пів століття – осколки скла і його металеві уламки розлетілися на відстань до 80 метрів.

На місце вибуху були відправлені пожежники, а поліцейські оточили територію і заблокували рух на головній міській дорозі.

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Втім, обійшлося без жертв і постраждалих – за словами власника готелю, в момент вибуху в будівлі нікого не було, оскільки вона закрита з минулого року.

Поліція почала розслідування, проте жодних припущень щодо причин вибуху слідчі не озвучили.

Тризірковий готель Tsamis був побудований в 70-х роках минулого століття, а 2010-го в ньому провели капітальний ремонт. Він розташовувався поруч з пам'яткою Північної Македонії – озером Касторія. Загалом в ньому було 75 звичайних номерів і 5 "люксів".

Нагадаємо, минулої осені в Егейському морі стався землетрус, який зачепив грецький острів Самос. У результаті багато будівель були пошкоджені, а двоє осіб загинули. Кілька районів були підтоплені подальшим цунамі.

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