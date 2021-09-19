В Іспанії 25 тисяч осіб влаштували грандіозну вечірку під відкритим небом (відео)

У Мадриді, незважаючи на заборону, близько 25 тис. осіб зібралися на грандіозну вечірку під відкритим небом
Про це повідомляє DPA.
Судячи з кадрів з місця в Мережі, учасники танцюють і розпивають алкоголь на відкритих просторах між університетськими будівлями в районі Сьюдад Університету в Мадриді.
Крім того, схожа вечірка, тільки з 8000 учасників, пройшла в кампусі Автономного університету в Барселоні.
Imágenes del macrobotellón de anoche en la Ciudad Universitaria de Madrid pic.twitter.com/zYBdpIbsnb- Fernando H. Valls (@FernandoHValls) September 18, 2021
Відзначимо, що в Іспанії заборонені вечірки на відкритому повітрі, на яких вживають велику кількість алкоголю. Більше того, розпивання алкоголю в громадських місцях може призвести до великих штрафів.
У поліції Мадрида не втручалися в захід. Там вже заявили, що у них було недостатньо офіцерів для розгону масового зібрання.
Раніше ми повідомляли, що:
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