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Вакцина не допомагає? Дві жінки померли від коронавірусу після Pfizer

22 квітня, 18:04

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Дві іспанки отримали вакцину вже з підтвердженим COVID-19, але допомогти ліки їм вже не змогли

В іспанському автономному співтоваристві Естермадура від коронавірусу померли дві жінки, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19.

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Про це повідомляє видання HOY, посилаючись на Службу охорони здоров'я Естремадури.

Про померлих відомо, що їм було за 80 років і вони обидві померли цього місяця після того, як отримали дві дози вакцини Pfizer/BioNTech вже коли їм поставили діагноз COVID-19.

Дві жінки стали першими в цьому регіоні, які померли від наслідків інфекції будучи імунізованими. Загалом в квітні через вірус померли 20 осіб – 18 інших не були вакциновані.

Але от в березні померла ще одна особа – вона отримала одну дозу вакцини.

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За весь час пандемії в Іспанії виявили понад 3,45 млн випадків COVID-19, а жертвами вірусу стали 77 тис. осіб.

Нагадаємо, що в місті Лагартера сталася масовий спалах коронавірусу в будинку для людей похилого віку – постояльці заразилися COVID-19 після того, як їх прищепили вакциною Pfizer.

Також ми писали, що через ризики розвитку тромбозу вакцину Vaxzevria від компанії AstraZeneca в Іспанії рекомендували використовувати тільки для вакцинації осіб старших за 60 років.

А як королівство поверталося до звичного життя після карантину, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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Іспинія вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 Pfizer
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